Мориарти из вселенной Шерлока Холмса получит собственный сериал

В разработку запустили сериал о главном противнике Шерлока Холмса — профессоре Джеймсе Мориарти. Об этом сообщает Deadline.
Проект с рабочим названием «Мориарти» создают компании Fremantle и Archery Pictures. Сценарий пишут Крис Корнуэлл и Оливер Лэнсли. Сериал задуман как переосмысление персонажа, не связанное с предыдущими адаптациями книг Артура Конан Дойла.
Главный герой — профессор криминальной психологии Даремского университета, который ведет двойную жизнь и втайне стоит за преступной империей на севере Англии. Когда у Мориарти появляется конкурент, он объединяется с полицией, пытаясь помешать преступнику и сохранить тайну своей личности одновременно.
Его напарницей становится детектив Имоджен Берроуз. Вместе они образуют сильный, но опасный тандем, а сам Мориарти постепенно понимает, что главная угроза может быть ближе, чем он ожидал. Кто исполнит главную роль, пока неизвестно.