Солист «Бонд с кнопкой», блогер Тимур Далгатов и актриса Мила Ершова — победители Forbes «30 до 30»

Forbes представил свой ежегодный рейтинг «30 до 30» — самых перспективных россиян из разных сфер, которым не больше 30 лет.

В категории «Музыка» лауреатами стали солист группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин, поп-исполнители Арам Байталов и Лиана Геворкян (Jakone и Kiliana), а также певец Михаил Смирнов (Мартин).

В категории «Новые медиа» Forbes отметил блогера Максима Лутчака, основательницу бьюти-бренда Luvu Екатеринe Касатову, известную как Катя Голден, и фермера-блогера Тимура Далгатова.

В разделе «Искусство» журнал выделил междисциплинарную художницу Александру Пацаманюк, художницу Асю Заславскую и актрису Милу Ершову. В категории «Мода и дизайн» среди победителей оказались основательница бренда Ana Selivanova Анастасия Селиванова, основатель бренда Marcelo Miracles Марк Родовский и визажистка Елена Смирнова.

Лонг-лист из 100 номинантов редакция Forbes формировала вместе с экспертами из разных сфер, а также с участниками рейтинга прошлых лет. При выборе учитывались возраст, признание в профессиональном сообществе, конкурентоспособность на российском или глобальном уровне, медийность и результаты читательского голосования. Итоговый топ-30, по три лауреата в каждой категории, редакция определила путем голосования читателей и жюри.

Ниже — полный список победителей: 
Предприниматели

  • Артур Романов и Тимофей Черкасов, 29 лет — основатели стартапа Trace Inc.
  • Руслан Анасов, 28 лет — сооснователь бренда одежды «Телодвижения».
  • Марсель Кадыров, 29 лет — основатель компании «ТюменьНефтеТехнологии».

Финансы и инвестиции

  • Дарья Тарасенко, 29 лет — старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.
  • Дарья Теркина, 29 лет — директор направления МСБ в Восточной Европе в Mastercard.
  • Сергей Бугров, 30 лет — исполнительный директор Sber Private Banking.

Наука и технологии

  • Артур Самигуллин, 27 лет — руководитель платформы Yandex AI Studio.
  • Никита Матасов, 25 лет — популяризатор космонавтики, аэрокосмический инженер, участник отбора в отряд космонавтов.
  • Иван Стельмах, 30 лет — исследователь в области машинного обучения и ИИ, профессор РЭШ и директор по продукту в Центральном университете.

Управление

  • Георгий Зосидзе, 28 лет — управляющий директор «Додо Пиццы» в России и Центральной Азии.
  • Дарья Верещагина-Дарвер, 25 лет — креативный директор, директор ATL-департамента в S7.
  • Владимир Абазов, 29 лет — директор по росту, аналитике и монетизации экосистемы в Т-Банке.

Спорт и киберспорт

  • Петр Гуменник, 24 года — фигурист.
  • Иван Гогин, 18 лет — киберспортсмен, известный под ником Zweih.
  • Ангелина Мельникова, 25 лет — гимнастка.

Социальные практики

  • Татьяна Белова, 29 лет — президент Консорциума женских неправительственных объединений.
  • Мария Романюк, 30 лет — соучредительница проекта «Точка сборки».
  • Николай Толпинский, 30 лет — социальный блогер.

Новые медиа

  • Максим Лутчак, 23 года — блогер.
  • Екатерина Касатова, 29 лет — блогер, известная как Катя Голден, и основательница бьюти-бренда Luvu.
  • Тимур Далгатов, 25 лет — блогер.

Музыка

  • Илья Золотухин, 25 лет — солист группы «Бонд с кнопкой».
  • Арам Байталов, известный как Jakone, и Лиана Геворкян, известная как Kiliana, — поп-исполнители.
  • Михаил Смирнов, 22 года — певец, выступающий под псевдонимом мартин.

Искусство

  • Александра Пацаманюк, 25 лет — междисциплинарная художница.
  • Ася Заславская, 28 лет — художница.
  • Мила Ершова, 28 лет — актриса.

Мода и дизайн

  • Анастасия Селиванова, 28 лет — основательница бренда Ana Selivanova.
  • Марк Родовский, 27 лет — основатель бренда Marcelo Miracles.
  • Елена Смирнова, 28 лет — визажистка.
