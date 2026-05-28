Саундтрек пятого сезона «Очень странных дел» выпустят на виниле

Оригинальный саундтрек к пятому и финальному сезону сериала «Очень странные дела» впервые выйдет на виниле. Музыку для шоу вновь написали обладатели премии «Эмми» Кайл Диксон и Майкл Стайн (участники группы Survive).
В релиз войдут 95 композиций, разделенных на два тома. Первый том выйдет на виниле металлического бронзового цвета, второй — серебристого. Обе пластинки получат разворотные конверты с полноцветными фотографиями и оформлением по мотивам сериала.
Кроме того, Диксон и Стайн отправятся в тур с программой, посвященной музыке из «Очень странных дел». Концерты пройдут в Италии, Бельгии, Испании, Германии, Великобритании и других странах Европы.
Ранее создатели сериала сказали, что готовы однажды раскрыть, что на самом деле произошло с Одиннадцать в финале шоу, но сделать это планируют не раньше 2046 года.