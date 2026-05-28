В Красноярске пройдет фестиваль медиаарта и электронной музыки «Ре:Скан»

Фото: «Ре:Скан»

6 и 7 июня в Красноярске пройдет фестиваль «Ре:Скан». Площадкой мероприятия станет бывший советский бассейн на окраине города, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Для фестиваля сибирские художники подготовят специальные проекты, созданные с помощью технологий. Так, зрителей будут ждать видео- и саунд-арт, цифровые инсталляции, элементы компьютерных игр и мультимедийные перформансы.

В числе участников — dyad из Новосибирска, красноярские художники Юра Адомейко, шум розовый и d3mark0, арт-группа «Порог» из Тюмени, а также Елизавета Згирская из Томска. Музыкальная часть фестиваля развернется сразу на двух площадках — «Чаша» и «Двор».

Локация «Двор» будет посвящена хаус-музыке в разных ее формах и интерпретациях, а специальными гостями станут Marcello & Luter. Площадка «Чаша» в течение фестиваля несколько раз сменит музыкальную концепцию.

В субботу здесь выступят Kovyazin D (System 108) и Call Me Ilya («Станция метро Горьковская»). Воскресная программа будет посвящена мультижанровым live-выступлениям электронных музыкантов из Красноярска.

