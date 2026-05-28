В Москве установят более 20 тыс. уменьшенных дорожных знаков

Фото: Агентство «Москва»

В этом году в Москве появятся более 20 тыс. уменьшенных дорожных знаков. Их установят по 280 адресам, рассказали «Коммерсанту» в столичном Центре организации дорожного движения.

Больше всего таких знаков разместят в Восточном административном округе — 6,1 тыс. штук, и в Западном административном округе — 4 тыс. штук. Малые знаки устанавливают на внутрирайонных улицах с небольшим количеством полос, на участках с ограничением скорости до 60 километров в час, а также в центре города. По словам ЦОДД, это делает передвижение пешеходов более комфортным, а навигацию для водителей — более понятной и наглядной.

Уменьшенные знаки примерно на треть меньше стандартных. В Москве их впервые начали использовать в 2017 году в ходе пилотного проекта в центре города. Тогда власти объясняли это желанием снизить «визуальный шум» на улицах.

Позже соответствующие изменения внесли в ГОСТ, и такую практику начали применять в других городах, в том числе в Петербурге. В Москве за последние шесть лет установили несколько десятков тысяч уменьшенных указателей — чаще всего это знаки «Парковка», «Остановка запрещена» и «Пешеходный переход».

По словам вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, с начала года по проектам ЦОДД в городе уже разместили более 4 тыс. таких знаков на 24 улицах. Он отметил, что власти продолжают «улучшать условия для всех участников движения» в рамках транспортной стратегии до 2030 года.

