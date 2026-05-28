99-летняя американка стала самым пожилым человеком, совершившим краудсерфинг

Минтранс предложил ввести постоплату парковок
Скелет тираннозавра выставят на аукцион Sotheby’s за 20–30 млн долларов
Айла Фишер и Анна Фэрис проводят безумные выходные в трейлере комедии «Спа-уикэнд»
Во Франции снимут документальный сериал об ограблении Лувра
Киану Ривз выступил в поддержку режиссера «47 ронинов», похитившего 11 миллионов долларов у Netflix
В Петербурге волонтеры перенесли через автомобильную дорогу 27 289 жаб и лягушек
Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется в хорроре «Фиона»
«Яндекс» запустил комбинированный формат доставки с помощью робота и курьера
Глава Минобрнауки допустил исчезновение дипломных работ из-за ИИ
«Яндекс Go» запустил аренду прогулочных катеров в Петербурге
OpenAI инвестирует 250 миллионов долларов в исследование влияния ИИ на экономику
Бассейны под открытым небом начнут работать в Москве 1 июня
Павильон новой станции метро «Строгино» оформят в виде сот
«Литфонд» выставит на торги серебро фабрики Губкина и работы художника Бориса Свешникова
Актеры «Ленкома» в костюмах из «Великого комбинатора» проедут по Москве на ретроавтомобилях
Продюсер «Паранормального явления» создаст гибридный хоррор с использованием ИИ
Эмили Блант и Джош О’Коннор в трейлере «Дня разоблачения» — фильма об НЛО
Роберт Паттинсон в первом тизере-трейлере фильма «Primetime»
Умер актер Пьер Дени из «Эмили в Париже»
Фестиваль Signal Factory объявил полный лайнап
4-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» находится в разработке
Милли Бобби Браун в роли сестры Шерлока Холмса в первом трейлере «Энолы Холмс-3»
30 мая в «Художественном» пройдет премьера фильма «Убить Билла: кровавое дело целиком»
Новый анимационный сериал о приключениях Манюни и ее друзей выйдет в Okko 1 июня
Появилась информация о первой волне исполнителей «Пари Фест»
Сценарист «Симпсонов», предсказавший президентство Трампа, решил участвовать в выборах в США
«Самурай и пленник» Киеси Куросавы выйдет в России 30 июля
Корейский мессенджер KakaoTalk подал заявку на регистрацию бренда в России

99-летняя американка стала самым пожилым человеком, совершившим краудсерфинг

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @rosssmith

99-летняя Полин Кэна, известная в соцсетях как Gangster Granny, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой человек, совершивший краудсерфинг на концерте. Об этом пишет LouderSound.

В интернете Кэна прославилась благодаря видео своего внука Росса Смита, у которого почти 25 млн подписчиков в TikTok. Впервые они стали вирусными еще в 2013 году: тогда Смит снял ролик, где блокирует баскетбольный бросок своей бабушки.

Новый рекорд Кэна установила на концерте кантри-исполнителя Брэнтли Гилберта в Беллвилле, штат Техас. Музыкант представил ее со сцены, после чего 99-летнюю женщину передали над толпой на чем-то вроде каталки. Зрители при этом скандировали: «Бабуля! Бабуля!»
 

Видео: @rosssmith

«Я сделала это! Я величайшая всех времен!» — сказала Кэна после получения сертификата Guinness World Records. Ее внук поблагодарил 20 тыс. зрителей, которые помогли установить рекорд. «У меня до сих пор мурашки, когда я слышу, как толпа скандирует “Бабуля!”. Это был культовый и очень смешной момент», — отметил он.

В 2022 году Кэна рассказывала, что поздняя популярность в интернете стала для нее неожиданностью. «У моего поколения не было ни телевидения, ни интернета, только радио. Пройти путь от полной неизвестности в офлайне до места, где люди, кажется, знают мое имя, — это настоящий вихрь, в самом хорошем смысле», — говорила она.

Расскажите друзьям