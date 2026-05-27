Звезда «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется в хорроре «Фиона»

Звезда сериала «Остаться в живых» Мэгги Грейс снимется в хорроре «Фиона» вмесе со Стивом Хоуи («Бессстыжие», «Риба»). В его основу ляжет подкаст «Knifepoint Horror». Об этом сообщил Deadline.
Студия Capstone Studios приступит к съемкам картины в конце мая в Торонто. Проект расскажет об одиноком враче в разводе, который влюбляется в загадочную женщину. Вскоре он выясняет, что та использует силы Матери-Природы, чтобы уничтожить мир. Герою предстоит выбрать: спасти возлюбленную или планету.
Режиссером фильма выступил иколас Маккарти, известный по хоррорам «Вундеркинд» и «Соглашение». Продюсером стала Кэри Пик. Она назвала проект отражением коллективной усталости от человечества и состояния мира, в котором люди продолжают вредить самим себе и окружающей среде.
«Фиона» станет уже вторым проектом во вселенной «Knifepoint Horror». Ранее эта же студия анонсировала картину «Lockbox», основанную на одноименном эпизоде подкаста Сорена Нарнии. Премьера ленты ожидается летом.
«Фиону» выпустит в кинотеатральный прокат компания Aura Entertainment. После этого фильм появится на стриминговом сервисе MGM+.