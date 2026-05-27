В Петербурге волонтеры перенесли через автомобильную дорогу 27 289 жаб и лягушек

В Петербурге завершилась акция «Дорогу амфибиям!», во время которой волонтеры помогали жабам и лягушкам мигрировать. Об этом сообщил городский комитет по природопользованию.



«В обе стороны — к местам нереста и обратно в лес — волонтерам удалось перенести 27 289 амфибий. Это рекордное количество животных», — говорится в сообщении.



Как пояснили в ведомстве, акция проходит в районе мелководья Сестрорецкого разлива. С апреля до середины мая местные лягушки и жабы направляются к разливу для откладки икры. В этом им помогают волонтеры. Они переносят жаб через участок автомобильной дороги (от Шалаша Ленина до Глухого озера).