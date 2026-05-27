Глава Минобрнауки допустил исчезновение дипломных работ из-за ИИ

Из-за развития искусственного интеллекта практика написания дипломных работ может в будущем исчезнуть, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Об этом пишет ТАСС.



«Как это ни странно, с помощью искусственного интеллекта мы вернемся к основам высшего образования. Что я имею в виду? Устная оценка и коммуникация. <…> Как говорят, дурь каждого будет видна в полном объеме», — сказал он на круглом столе, посвященном использованию ИИ в учебном процессе.



По его словам, никакая система не подготовит студента к вопросам преподавателя. «Это все равно чувствуется», — добавил Фальков.



Ранее министр говорил, что в высшие учебные заведения в ближайшие годы придут студенты, для которых искусственный интеллект будет нормой с рождения. Из-за этого нужно будет ежегодного пересматривать подходы к обучению и оценке знаний.



Недавно стало известно, что в МГУ в 2026 году стартует н набор студентов на факультет искусственного интеллекта. Для отделения подготовили отдельное здание.