Бассейны под открытым небом начнут работать в Москве 1 июня

В разных районах столицы 1 июня начнут работать бассейны под открытым небом. Они будут частью проекта «Лето в Москве», говорится на сайте mos.ru.



Сперва зоны для плавания откроются в ландшафтном парке «Митино», парках «Ходынское поле», «Серебряный бор», «Сокольники», 50-летия Октября, а также в Пионерском пруду в Парке Горького. Бассейны также появятся на 12 фестивальных площадках «Московских сезонов» в районах Южное Медведково, Вешняки, Гольяново, Свиблово, Некрасовка, Марьино, Братеево, Теплый Стан, Тропарево-Никулино, Куркино, Коптево и Крюково.



Для отдыха подготовят инфраструктуру — от шезлонгов с зонтиками до камер хранения. Посетителям предложат тренировки и развлекательные программы. Вода в течение всего сезона будет подогреваться — ее температура в любую погоду составит 26–28 градусов. На некоторых площадках оборудовали более теплые детские чаши.



Кроме того, на площадках откроются пункты проката полотенец и бары с напитками и едой. Все резервуары оснастят системой многоступенчатой фильтрации. Планируются постоянный лабораторный контроль воды и техническое обслуживание бассейна после каждого сеанса. За безопасностью будут следить спасатели, медицинские сотрудники и администраторы. Билеты появятся в сервисе «Мосбилет».