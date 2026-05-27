Продюсер «Паранормального явления» создаст гибридный хоррор с использованием ИИ

Продюсер «Паранормального явления» Стивен Шнайдер выпустит фильм под названием «Terrarium». Он описывается как «гибридный хоррор», созданный с помощью искусственного интеллекта, написал Deadline.
Картина уже находится в производстве. Режиссером выступает Джейсон Зада, известный по фильму «Лес». «У него есть редкая способность заставлять зрителей переживать то, что они не могут объяснить», — сказал Шнайдер про Заду.
По словам продюсера, его к проекту привлекла именно фигура постановщика. Кроме того, Шнайдер, по его же мнению, не участвовал ранее ни в чем подобном.
Финансирует картину Artlist — креативная ИИ-технологическая платформа для видеопроизводства. Сооснователь компании Айра Бельски назвал партнерство с Шнайдером «невероятной вехой».
Он считает, что «Террариум» докажет, что ИИ способен расширять творческие возможности художников, режиссеров и сценаристов, позволяя им мыслить масштабнее. При этом ИИ не заменяет человеческое воображение, подчеркнул Бельски.