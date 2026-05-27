Умер актер Пьер Дени из «Эмили в Париже»

Умер французский актер Пьер Дени, снимавшийся в сериале «Эмили в Париже». Об этом сообщила Daily Mail.
Дени скончался в возрасте 69 лет после борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. Семья артиста поделилась, что он страдал от тяжелой формы заболевания и скончался 25 мая.
«Он был щедрым актером, чутким и веселым человеком. В эти тяжелые моменты мои мысли с его семьей и близкими», — прокомментировала трагическую новость актриса Сильви Вартан, работавшая с Дени.
Другая его коллега, Люс Мушель, подчеркнула, что десятилетие их совместной творческой жизни «не должно было закончиться так быстро и так жестоко».
Боковой амиотрофический склероз (БАС) — это заболевание нервной системы, поражающее нервные клетки головного и спинного мозга и приводящее к потере контроля над мышцами и параличу. Эта болезнь настигла актера Эрика Дейна из «Анатомии Грея», физика Стивена Хокинга и композитора Дмитрия Шостаковича.
Пьер Дени известен по многочисленным ролям в кино и на телевидении. Его можно было увидеть в «Богомоле», «Другой жизни женщины», «Профайле», «Каникулах любви». В «Эмили в Париже» актер сыграл Луи де Леона, гендиректора холдинга JVMA.