Роберт Паттинсон в первом тизере-трейлере фильма «Primetime»

Студия A24 представила первый тизер фильма «Primetime» с Робертом Паттинсоном, основанного на реальных событиях. Премьера ожидается осенью 2026 года.
Паттинсон сыграет журналиста Криса Хансена, который три года вел шоу «Поймать хищника», посвященное поимке педофилов. Действие в картине развернется в 2006 году.
Паттинсон также выступил продюсером ленты, что случилось впервые в его карьере. Режиссером выступает Лэнс Оппенхайм, для которого фильм станет дебютом в полнометражном кино.