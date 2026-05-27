Фестиваль Signal Factory объявил полный лайнап

Стал известен полный лайнап Signal Factory. Он пройдет с 5 по 7 июня в пространстве бывшего завода «Кристалл» в Москве.



Планируются выступления более 100 артистов на шести сценах, арт-инсталляции и другие события. В числе хедлайнеров — Найк Борзов, Хаски, Владимир Мартынов, проект Hauntology композитора Дмитрия Мазурова и клавесинистки Катарины Мелик-Овсепян.



Среди иностранных имен — саунд-продюсер и диджей из Тосканы Francesco Farfa. диджей итальянско-французского происхождения Manfredi 大人, DJ Assault из Детройта, а также Mihigh из Румынии.