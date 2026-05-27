30 мая в «Художественном» пройдет премьера фильма «Убить Билла: кровавое дело целиком»

«За тем, как Черная Мамба (Ума Турман), выйдя из четырехлетней комы, разбирается со своими обидчиками, можно наблюдать вечно. Хронометраж полной версии синефильского эпоса Тарантино — лишь малая часть этой вечности. Прикидывающийся экшн-фильмом категории В Тарантино — на деле очень серьезный авторский жест, каких в кино не делали со времен смерти великих авторов. Смысл его не только в отсутствии смысла, но и в утверждении полной бессмыслицы его поисков», — рассказывает программный директор «Художественного» Стас Тыркин