30 мая в «Художественном» пройдет премьера фильма «Убить Билла: кровавое дело целиком»

CD Projekt анонсировала новое дополнение для «Ведьмака-3»
4-й сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» находится в разработке
Милли Бобби Браун в роли сестры Шерлока Холмса в первом трейлере «Энолы Холмс 3»
Новый анимационный сериал о приключениях Манюни и ее друзей выйдет в Okko 1 июня
Появилась первая волна исполнителей «Пари фест»
Сценарист «Симпсонов», предсказавший президентство Трампа, решил участвовать в выборах в США
«Самурай и пленник» Киеси Куросавы выйдет в России 30 июля
Корейский мессенджер KakaoTalk подал заявку на регистрацию бренда в России
Оперная певица видит призрака в трейлере «Дивы» — нового фильма Анны Меликян
30 мая из-за «Зеленого марафона» в Москве перекроют движение на нескольких набережных и улицах
Опрос: почти 70% россиян считают актуальными проблемы дискриминации и насилия в отношении женщин
У «М.Видео» появится собственная сеть ПВЗ
Режиссер «До встречи с тобой» снимет фильм по роману Ребекки Яррос
Эмили Блант — о задумке фильма «День разоблачения» в новом тизере
Александр Петров и Юлия Снигирь расследуют убийство в полноценном трейлере третьего сезона «Фишера»
Глеб Калюжный после возвращения из армии планирует начать режиссерскую карьеру
До конца весны в Москве не будет выше +14 градусов
Jay Sean даст два концерта в Москве с хитами нулевых
Bad Bunny озвучит пиццу в солнечных очках в «Истории игрушек-5»
В Индии снимут сериал об убийстве школьника в Гуруграме
Каждый шестой россиянин считает, что будущее за доставкой с роботами
Выпускной Беллы в вырезанной сцене из «Сумерки. Сага. Затмение»
«Ниндзя-воин» станет олимпийским видом спорта
Почти половина россиян ищут новую работу из-за низкой зарплаты
Кругобайкальскую железную дорогу временно закрыли из-за медведей
Умер японский режиссер Есихиро Нисимура, автор «Азбуки смерти» и «Токийской полиции крови»
В Китае казнили продюсера сериала «Задача трех тел»
В Москве начали продавать билеты на четыре новых речных прогулочных маршрута

30 мая в «Художественном» пройдет премьера фильма «Убить Билла: кровавое дело целиком»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Miramax

30 мая в Большом историческом зале кинотеатра «Художественный» состоится зрительская премьера фильма «Убить Билла: кровавое дело целиком» — объединенной режиссерской версии боевика Квентина Тарантино. В ней нет цензуры и есть дополнительные сцены.

Показ 4K-версии пройдет на английском языке с русскими субтитрами. Общий хронометраж составит четыре с половиной часа. Будет один антракт.

В «Кровавом деле целиком» расширили аниме-сегмент, сцена резни в Доме голубых листьев стала не черно-белой, а цветной. Добавили также анимационную короткометражку «Месть Юки», сделанную в Fortnite.

«За тем, как Черная Мамба (Ума Турман), выйдя из четырехлетней комы, разбирается со своими обидчиками, можно наблюдать вечно. Хронометраж полной версии синефильского эпоса Тарантино — лишь малая часть этой вечности. Прикидывающийся экшн-фильмом категории В Тарантино — на деле очень серьезный авторский жест, каких в кино не делали со времен смерти великих авторов. Смысл его не только в отсутствии смысла, но и в утверждении полной бессмыслицы его поисков», — рассказывает программный директор «Художественного» Стас Тыркин

Убить Билла: Кровавое дело целиком
Боевик / с 30 мая
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям