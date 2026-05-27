Милли Бобби Браун в роли сестры Шерлока Холмса в первом трейлере «Энолы Холмс 3»

Netflix представил первый трейлер «Энолы Холмс 3», главную роль в котором сыграла Милли Бобби Браун. Премьера состоится 1 июля.
В третьей части героиня Милли Бобби Браун — младшая сестра Шерлока Холмса — берется за свое самое опасное расследование и отправляется на Мальту. Параллельно с распутыванием очередного дела Энола готовится выйти замуж за виконта Тьюксбери.
Роль Шерлока Холмса исполнит Генри Кэвилл, а мать Холмсов — Хелена Бонэм-Картер. Режиссером выступит Филип Барантини, известный по фильму «Точка кипения». Сценарий написал Джек Торн — автор первых двух картин.
Предыдущие части франшизы, основанной на книгах Нэнси Спрингер, рассказывали, как младшая сестра Шерлока Холмса разгадывает тайны по всему Лондону. Первый фильм вышел в 2020 году, а второй — в 2022 году.