Милли Бобби Браун в роли сестры Шерлока Холмса в первом трейлере «Энолы Холмс 3»

Фото: Legendary Entertainment

Netflix представил первый трейлер «Энолы Холмс 3», главную роль в котором сыграла Милли Бобби Браун. Премьера состоится 1 июля.

В третьей части героиня Милли Бобби Браун — младшая сестра Шерлока Холмса —  берется за свое самое опасное расследование и отправляется на Мальту. Параллельно с распутыванием очередного дела Энола готовится выйти замуж за виконта Тьюксбери.

Видео: Netflix

Роль Шерлока Холмса исполнит Генри Кэвилл, а мать Холмсов — Хелена Бонэм-Картер. Режиссером выступит Филип Барантини, известный по фильму «Точка кипения». Сценарий написал Джек Торн — автор первых двух картин.

Предыдущие части франшизы, основанной на книгах Нэнси Спрингер, рассказывали, как младшая сестра Шерлока Холмса разгадывает тайны по всему Лондону. Первый фильм вышел в 2020 году, а второй — в 2022 году. 

