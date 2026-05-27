Появилась первая волна исполнителей «Пари фест»

Фото: «Пари фест»

«Афиша Daily» публикует первую волну исполнителей «Пари Фест», который пройдет 1 августа в Нижнем Новгороде, а в ночь с 1 на 2 августа продолжится в пространстве «Цех» с ночной программой.

Фестивали возвращается в Нижний Новгород в третий раз. На сцену выйдут представители электроники, хип-хопа и инди. Среди них — Big Baby Tape, ATL, Тося Чайкина и Мартин.

Тема мероприятия — «Резонанс». «Это состояние, в котором музыка, спорт, технологии совпадают по частоте и усиливают друг друга, и каждый участник может почувствовать себя частью общего потока — не просто наблюдать, а влиять на происходящее своей энергией», — говорится в анонсе.

Полный список артистов первой волны:
 

  • Big Baby Tape;
  • ATL;
  • Мартин;
  • Тося Чайкина;
  • Bad Balance;
  • Кассета;
  • Böris Redwäll;
  • Izhevski;
  • Nikita Zabelin;
  • nttrl;
  • Agraba;
  • Горный;
  • ParaStereo;
  • Казак;
  • Rich Rudeboyz;
  • Chensky.
Артисты выступят на трех сценах. На главной сцене «Пари Фест х Отп Банк» будут хэдлайнеры фестиваля и самые ожидаемые исполнители. На электронной сцене «Стрелка х Билайн» сыграют лайв-проекты и лучшие музыканты российской электронной сцены. Экспериментальную сцену «Резонанс х Дзен» подготовят для мультимедийных и аудиовизуальных перформансов, коллабораций и специальных выступлений резидентов фестиваля.

Всего в лайн-апе более 100 артистов. После заката фестиваль продолжится программой «System 108 x Пари рейв» (18+) в культовом пространстве «Цех». Более трех тысяч человек будут участвовать в ночной программе с лайвами и сетами от Kovyazin D, Errortica, Simple Symmetry и Mashkov. Позднее станет известен секретный гость события. Сетап сцены разрабатывает команда dreamlaser. Среди партнеров фестиваля: «Pari», «ОТП Банк», «Билайн», «Дзен», «Ситидрайв», «Яндекс Афиша», сеть «Пятерочка», «Red Bull».

 «Пари Фест» — мультиформатный фестиваль, объединяющий музыку, спорт, мультимедиа, искусство и технологии на нижегородской Стрелке — слиянии Волги и Оки. Каждый год фестиваль собирает более 20 тыс. гостей посетителей.

