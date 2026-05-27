Появилась первая волна исполнителей «Пари фест»

«Афиша Daily» публикует первую волну исполнителей «Пари Фест», который пройдет 1 августа в Нижнем Новгороде, а в ночь с 1 на 2 августа продолжится в пространстве «Цех» с ночной программой.
Фестивали возвращается в Нижний Новгород в третий раз. На сцену выйдут представители электроники, хип-хопа и инди. Среди них — Big Baby Tape, ATL, Тося Чайкина и Мартин.
Тема мероприятия — «Резонанс». «Это состояние, в котором музыка, спорт, технологии совпадают по частоте и усиливают друг друга, и каждый участник может почувствовать себя частью общего потока — не просто наблюдать, а влиять на происходящее своей энергией», — говорится в анонсе.
Полный список артистов первой волны:
- Big Baby Tape;
- ATL;
- Мартин;
- Тося Чайкина;
- Bad Balance;
- Кассета;
- Böris Redwäll;
- Izhevski;
- Nikita Zabelin;
- nttrl;
- Agraba;
- Горный;
- ParaStereo;
- Казак;
- Rich Rudeboyz;
- Chensky.
Артисты выступят на трех сценах. На главной сцене «Пари Фест х Отп Банк» будут хэдлайнеры фестиваля и самые ожидаемые исполнители. На электронной сцене «Стрелка х Билайн» сыграют лайв-проекты и лучшие музыканты российской электронной сцены. Экспериментальную сцену «Резонанс х Дзен» подготовят для мультимедийных и аудиовизуальных перформансов, коллабораций и специальных выступлений резидентов фестиваля.
Всего в лайн-апе более 100 артистов. После заката фестиваль продолжится программой «System 108 x Пари рейв» (18+) в культовом пространстве «Цех». Более трех тысяч человек будут участвовать в ночной программе с лайвами и сетами от Kovyazin D, Errortica, Simple Symmetry и Mashkov. Позднее станет известен секретный гость события. Сетап сцены разрабатывает команда dreamlaser. Среди партнеров фестиваля: «Pari», «ОТП Банк», «Билайн», «Дзен», «Ситидрайв», «Яндекс Афиша», сеть «Пятерочка», «Red Bull».
«Пари Фест» — мультиформатный фестиваль, объединяющий музыку, спорт, мультимедиа, искусство и технологии на нижегородской Стрелке — слиянии Волги и Оки. Каждый год фестиваль собирает более 20 тыс. гостей посетителей.