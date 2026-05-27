Появилась информация о первой волне исполнителей «Пари Фест»

«Афиша Daily» публикует первую волну исполнителей «Пари Фест», который пройдет 1 августа в Нижнем Новгороде, а в ночь с 1 на 2 августа продолжится в пространстве «Цех» с ночной программой.
Фестиваль возвращается в Нижний Новгород в третий раз. На сцену выйдут представители электроники, хип-хопа и инди. Среди них — Big Baby Tape, ATL, Тося Чайкина и Мартин.
Тема мероприятия — «Резонанс». «Это состояние, в котором музыка, спорт, технологии совпадают по частоте и усиливают друг друга, и каждый участник может почувствовать себя частью общего потока — не просто наблюдать, а влиять на происходящее своей энергией», — говорится в анонсе.
Полный список артистов первой волны
- Big Baby Tape
- ATL
- Мартин
- Тося Чайкина
- Bad Balance
- Кассета
- Böris Redwäll
- Izhevski
- Nikita Zabelin
- nttrl
- Agraba
- Горный
- ParaStereo
- Казак
- Rich Rudeboyz
- Chensky.
Артисты выступят на трех сценах. На главной сцене «Пари Фест х Отп Банк» будут хедлайнеры фестиваля и самые ожидаемые исполнители. На электронной сцене «Стрелка х Билайн» сыграют лайв-проекты и лучшие музыканты российской электронной сцены. Экспериментальную сцену «Резонанс х Дзен» подготовят для мультимедийных и аудиовизуальных перформансов, коллабораций и специальных выступлений резидентов фестиваля.
Всего в лайнапе более 100 артистов. После заката фестиваль продолжится программой «System 108 x Пари рейв» (18+) в культовом пространстве «Цех». Более трех тысяч человек будут участвовать в ночной программе с лайвами и сетами от Kovyazin D, Errortica, Simple Symmetry и Mashkov. Позднее станет известен секретный гость события. Сетап сцены разрабатывает команда dreamlaser. Среди партнеров фестиваля: Pari, ОТП Банк, «Билайн», «Дзен», «Ситидрайв», «Яндекс Афиша», сеть «Пятерочка», Red Bull.
«Пари Фест» — мультиформатный фестиваль, объединяющий музыку, спорт, мультимедиа, искусство и технологии на нижегородской Стрелке — слиянии Волги и Оки. Каждый год фестиваль собирает более 20 тыс. гостей и посетителей.