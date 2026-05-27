Сценарист «Симпсонов», предсказавший президентство Трампа, решил участвовать в выборах в США

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Disney

Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини объявил о намерении участвовать в президентских выборах США 2028 года.

Грини написал эпизод «Bart to the Future», вышедший в 2000 году. В серии Лиза Симпсон становится президентом США и говорит, что стране достался серьезный бюджетный кризис «после президента Трампа». После победы Дональда Трампа на выборах 2016 года многие сочли этот момент пророческим.

В своем видеообращении Дэн Грини сначала появился в образе волшебника и назвал себя «самопровозглашенным пророком», а затем раскритиковал современную американскую политику.

По его словам, нынешние лидеры страны и представители обеих партий думают прежде всего о власти, деньгах и собственной безопасности, а не об интересах граждан. После этого сценарист снял костюм и заявил, что на самом деле имеет юридическое образование и собирается участвовать в выборах с программой «Америка для всех».

Таким образом, Дэн Грини стал одним из первых публичных кандидатов, заявивших о намерении участвовать в президентской гонке 2028 года. Выборы в США состоятся 7 ноября 2028 года. По американскому законодательству Дональд Трамп не сможет баллотироваться снова, поскольку президентам запрещено занимать пост более двух сроков.

