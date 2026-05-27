Актеры «Ленкома» в костюмах из «Великого комбинатора» проедут по Москве на ретроавтомобилях

«Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!» — крылатая фраза из романа «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. По сюжету Остап Бендер и его спутники используют настоящий автомобильный пробег для конспирации и передвижения по стране на самодельном автомобиле «Антилопа Гну».