«Самурай и пленник» Киеси Куросавы выйдет в России 30 июля

Кинокомпания «Парадиз» выпустит фильм Киеси Куросавы «Самурай и пленник» в российский прокат 30 июля. Соответствующая информация появилась в «Бюллетене кинопрокатчика».
Мировая премьера картины состоялась 19 мая на Каннском кинофестивале вне конкурса — в программе «Каннские премьеры». Фильм основан на одноименном романе Хонобу Енэдзавы.
Действие разворачивается в период Адзути-Момояма. Самурай Араки Мурасигэ, служивший Одэ Нобунаге, восстал против господина и заперся в замке. Осада затянулась, а внутри стен произошло жестокое убийство. Никто не мог раскрыть преступление, и тогда Мурасигэ обратился за помощью к человеку, которого сам бросил в темницу, — военному стратегу Куроде Канбэю.
Главные роли исполнили Масахиро Мотоки, Масаки Суда, Юрико Еситака, Мунэтака Аоки и Рета Миядатэ.
Режиссер Киеси Куросава известен по фильмам «Исцеление» и «Пульс». В 2008 году его работу «Токийская соната» показали в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля — картина получила приз жюри. В 2015 году в Каннах он получил приз за лучшую режиссуру за фильм «Путешествие на берег». А в 2020 году фильм «Жена шпиона» принес ему «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале.