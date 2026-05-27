«Самурай и пленник» Киеси Куросавы выйдет в России 30 июля

Режиссер Киеси Куросава известен по фильмам «Исцеление» и «Пульс». В 2008 году его работу «Токийская соната» показали в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля — картина получила приз жюри. В 2015 году в Каннах он получил приз за лучшую режиссуру за фильм «Путешествие на берег». А в 2020 году фильм «Жена шпиона» принес ему «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале.