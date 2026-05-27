Корейский мессенджер KakaoTalk подал заявку на регистрацию бренда в России

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk хочет зарегистрировать бренд в России, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов Rusprofile.



Заявку в Роспатент подала южнокорейская компания Kakao Corp. Среди возможных вариантов использования товарного знака KakaoTalk — программы и приложения, рекламные услуги, передача сообщений, услуги социальных сетей и другие.



KakaoTalk — бесплатное мобильное приложение для сообщений и звонков. Его запустили в 2010 году в Южной Корее. Ежемесячно сервисом пользуются 53,5 млн человек по всему миру.



В марте KakaoTalk вошел в топ-10 российского App Store, заняв седьмое место среди бесплатных приложений. В категории «Социальные сети» сервис оказался на второй строчке. Профильные блогеры объяснили это ограничением работы Telegram в России.