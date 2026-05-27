Новый анимационный сериал о приключениях Манюни и ее друзей выйдет в Okko 1 июня

1 июня в Okko стартует новый мультсериал «Манюня» по мотивам бестселлера Наринэ Абгарян. Режиссером анимации нового проекта стал Виктор Лакисов, знакомый зрителям по работе над полнометражными фильмами про домовенка Кузю.

«Манюня» — первый детский оригинальный сериал Okko, ставший для юных пользователей онлайн-кинотеатра популярной франшизой. Теперь герои из вселенной Манюни превратились в яркие мультяшные персонажи и наполнили историю новыми невероятными приключениями. 

События мультсериала вновь перенесут зрителей в небольшой армянский городок конца 70-х годов прошлого века. Здесь лучшие подружки Манюня и Наринэ живут веселой, беззаботной и полной приключений жизнью. За девочками присматривают строгая, но добрая Ба, папа Миша и родители Наринэ. Однако это у них не всегда хорошо получается, поэтому девочки регулярно попадают в самые разные истории.

В мультсериале к компании присоединяется известная всем Каринка по прозвищу Метеор и местный мальчишка Рубик. С такими компаньонами истории становятся максимально непредсказуемыми, и обычные детские шалости все чаще превращаются в поучительные уроки. Но главные герои нового мультсериала продолжают радоваться детству и всегда держатся вместе.

Над мультсериалом работали актрисы Екатерина Темнова (Манюня), Карина Каграманян (Наринэ), Карина Мнацаканян (Каринка), Нонна Гришаева (Роза Иосифовна) и другие. Сценарий написали Гайк Асатрян, Нара Акобян и автор рассказов про Манюню и ее друзей Наринэ Абгарян. Исполнительным продюсером сериала выступил Илья Шувалов, а спродюсировали новый анимационный проект Сарик и Гевонд Андреасяны, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. 

