Фото: «Вольга»

Кинокомпания «Вольга» опубликовала трейлер фильма «Дива» — новой работы Анны Меликян, режиссерки «Русалки», «Про любовь» и «Чувств Анны». Фильм выйдет в прокат 3 декабря.

Сюжет разворачивается вокруг девочки-вундеркинда Майи. Героиня становится оперной певицей в 11 лет, но завистливые конкурентки решают избавиться от нее. Девочка выпивает на сцене волшебный эликсир и превращается в привидение. Она застревает в театре, где встречает еще одного призрака — дирижера XVIII века Йозефа. Он помогает Майе и учит ее жить в новых обстоятельствах.

Главную роль исполнила Алиса Юнусова — дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой. Девочка дебютировала в сериале «Три сестры» и ведет тикток. В актерский состав также вошли Тимофей Трибунцев, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Миркурбанов, Мария Смольникова, Екатерина Воронина, Вера Майорова.

Видео: «Вольга»

Производством занимаются «Марс Медиа» и Киностудия Горького. Съемки проходили в Москве и Петербурге. Среди локаций — историческая сцена Большого театра, музеи-заповедники «Царицыно» и «Царское Село», а также Дом Пашкова и Дом ученых.

