30 мая из-за «Зеленого марафона» в Москве перекроют движение на нескольких набережных и улицах

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Alex Zarubi/Unsplash

30 мая в Москве пройдет забег «Зеленый марафон». Из-за этого в центре города временно закроют движение на нескольких набережных и улицах в центре, сообщает Дептранс.

Ездить нельзя будет:

— с 01.00 до 20.00 на улицах Варварке, Ильинке и Москворецкой, на площади Васильевский Спуск и на Большом Москворецком мосту;
— С 07.00 до 11.15 на Гончарной и Краснохолмской набережных;
— С 07.00 до 11.45 на Котельнической набережной;
— С 07.00 до 12.30 на Софийской, Раушской, Космодамианской и Устьинской набережных, на Яузской и Садовнической улицах, на Большом и Малом Устьинских мостах и в Устьинском проезде;
— С 07.00 до 13.15 на Болотной улице, Москворецкой и Пречистенской набережных, Старой и Новой площадях, в Фалеевском переулке и Китайгородском проезде;
— С 07.00 до 13.45 на Кремлевской набережной;
— С 07.00 до 12.15 на улице Лужники;
— С 07.30 до 12.30 на Лужнецкой набережной;
— С 07.30 до 12.45 на улице Хамовнический Вал;
— С 07.30 до 13.00 на Фрунзенской набережной.

Будет также закрыто движение по 1 полосе на участке Москворецкой улицы от Москворецкой набережной до улицы Варварки:

— с 00.01 28 мая до 01.00 30 мая;
— с 20.00 30 мая до 09.00 31 мая.

Кроме того, с 01.00 28 мая до 09.00 31 мая закроют движение по трем полосам на Большом Москворецком мосту от улиц Варварки до Болотной улицы. На всех участках временного закрытия будет запрещена парковка с 00.01 30 мая до окончания мероприятия. Подробную информацию о перекрытиях можно посмотреть по ссылке.

