Режиссер «До встречи с тобой» снимет фильм по роману Ребекки Яррос

Теа Шэррок, которая сняла драму «До встречи с тобой», станет режиссером фильма «The Things We Leave Unfinished». Картина будет основана на книге Ребекки Яррос.
В центре сюжета — женщина, которая после развода возвращается в родной дом и начинает работать с известным писателем, чтобы закончить роман своей покойной прабабушки, пережившей Вторую мировую войну. В процессе работы авторы раскрывают тайны прошлого и сближаются.
Сценаристом станет Араш Амель («Министерство неджентльменских дел»). Яррос будет исполнительным продюсером ленты.
В разработке также находится сериал по «Четвертому крылу» писательницы. Майкл Б.Джордан, который работает над сериалом в качестве продюсера, рассказывал, что экранизация будет интересной и искренней.