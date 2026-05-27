Эмили Блант — о задумке фильма «День разоблачения» в новом тизере

Фото: Universal Pictures

Universal Pictures выпустила тизер фильма Стивена Спилберга «День разоблачения». В нем о картине рассказывает исполнительница главной роли Эмили Блант. Премьера в мировом прокате — 12 июня.

Речь в фильме пойдет об НЛО. В один летний день наступает день разоблачения — тогда люди узнают, что они не одни во Вселенной.

«Это очень оригинальная научно-фантастическая история об идее существования инопланетной жизни и других миров — о том, что мы не одни. Маргарет внезапно обретает способности, которых у нее никогда раньше не было. Она и Дэниел — хранители этой тайны, способной изменить мир. За ними охотится таинственная правительственная организация, которая пытается помешать им раскрыть правду миру», — поделилась Блант.

В фильме также снимаются Джош О’Коннор («Претенденты»), Ив Хьюсон («Заговор сестер Гарви»), Колин Ферт («Король говорит!») и Колман Доминго («Синг-Синг»). Сценарий написал Дэвид Кепп («Парк Юрского периода») на основе рассказа Стивена Спилберга.

Видео: Universal Pictures

Первый тизер фильма вышел еще в декабре: в нем ведущая прогноза погоды в исполнении Эмили Блант одержима какой-то невидимой сущностью. Следующий тизер показали в перерыве Супербоула, а последний выпустили в марте. В нем О’Коннор рассказывает Хьюсон, что украл некие секретные данные и теперь хочет предать их огласке. В последнем тизере про героев говорят: «Вы двое. Так было всегда — только вы двое».

Над саундтреком к «Дню разоблачения» работал Джон Уильямс. Этот проект — тридцатый совместный фильм для него и Спилберга. 

