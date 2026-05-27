CD Projekt анонсировала новое дополнение для «Ведьмака-3»

Польская студия CD Projekt официально объявила о разработке третьего крупного дополнения для «Ведьмак-3: Дикая охота». DLC получило название Songs of the Past и выйдет в 2027 году — спустя 12 лет после релиза оригинальной игры.
Над дополнением студия работает совместно с командой Fool’s Theory, в которую входят разработчики, ранее участвовавшие в создании «Ведьмака-3». Подробности о проекте обещают раскрыть в конце лета 2026 года.
В Songs of the Past игроки снова вернутся к роли Геральта из Ривии. Дополнение выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Разработчики предупредили, что вместе с будущим обновлением изменятся системные требования игры — это необходимо для стабильной работы нового контента.
Сейчас CD Projekt параллельно работает над «Ведьмаком-4», релиз которого ожидается не раньше 2027 года. При этом компания подтвердила, что новых дополнений для Cyberpunk 2077 больше не будет. Вместо этого студия сосредоточена на разработке Cyberpunk 2, которая, по словам руководства, вряд ли выйдет раньше 2030 года.