Глеб Калюжный после возвращения из армии планирует начать режиссерскую карьеру

Глеб Калюжный хочет стать режиссером. В планах — снять фильм «За мечтой» о парне, который возвращается из армии и собирает музыкальную группу, рассказал директор артиста Григорий Сухов.
В начале марта прошлого года против звезды «Вампиров средней полосы» завели уголовное дело по части первой статьи 328 УК об уклонении от военной службы.
По информации Mash, поводом для уголовного дела могла стать попытка Калюжного «сымитировать сотрясение мозга». В октябре 2024 года он получил повестку о явке на сборный пункт, а в ноябре обратился в московскую больницу с подозрением на сотрясение мозга, отмечал канал.
Калюжный проходил срочную службу с 27 мая 2025 года, он служил в Семеновском полку. 26 мая актер вернулся домой.