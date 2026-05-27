В Индии снимут сериал об убийстве школьника в Гуруграме

Фото: Jeremy Yap/Unsplash

Индийская продюсерская компания Matchbox Shots приобрела права на экранизацию книги журналистки Лины Дханкхар «Убийство школьника в Гуруграме», посвященной одному из самых резонансных уголовных дел в современной Индии.

В основу проекта ляжет расследование убийства семилетнего мальчика по имени Принс, которого в сентябре 2017 года нашли мертвым в туалете элитной школы в городе Гуруграм. Сначала полиция задержала водителя школьного автобуса, но позже Центральное бюро расследований Индии арестовало другого ученика школы. По версии следствия, подросток совершил преступление, чтобы добиться переноса экзаменов и отмены родительского собрания.

Работой над адаптацией займется продюсер Диксша Джьоте Роутрей. По ее словам, история показывает не только трагедию одной семьи, но и давление, с которым сталкиваются дети в современной городской Индии.

Автор книги Лина Дханкхар отметила, что проект должен напомнить зрителям о боли семьи, которая уже много лет добивается справедливости. Поддержку сериалу также выразил отец погибшего мальчика. Он заявил, что семья продолжит борьбу, пока виновные не понесут наказание.
 

