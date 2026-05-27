Каждый шестой россиянин считает, что будущее за доставкой с роботами

16% россиян считают, что ключевую роль в доставке будущего сыграют роботы-курьеры, которые привозят товар прямо к двери. Это следует из исследования медиахолдинга Rambler& Co и «Самоката», с которым ознакомилась «Афиша Daily».
Столько же (16%) делают ставку на умные постаматы рядом с домом, которые автоматически пополняются нужными товарами. 15% полагают, что доставка останется похожей на нынешнюю, но станет заметно быстрее.
13% опрошенных связывают будущее доставки с небом. 57% россиян готовы получать заказы по воздуху, если так будет быстрее. При этом 40% из них хотели бы получить заказ именно там, где находятся в момент доставки — в офисе, в парке или во время поездки по городу.
Для 13% важна экологичность: использование электротранспорта, роботов, малых аэроперевозок и сокращение упаковки. Еще 6% ожидают сервисы, которые будут предугадывать потребности и привозить нужные товары автоматически.
Главный критерий доставки будущего — доступность. Почти половина опрошенных (45%) хотят получать заказ вне зависимости от расстояния и места.