Почти половина россиян ищут новую работу из-за низкой зарплаты

Главной причиной поиска новой работы для россиян стало недовольство доходом. Согласно исследованию SuperJob, об этом заявили 46% работающих респондентов.
Еще 10% участников опроса сообщили, что задумываются о смене работодателя из-за отсутствия карьерного роста и ощущения профессионального застоя.
Кроме того, 9% россиян хотят полностью сменить сферу деятельности, а 8% начали искать новую работу на фоне возможных или уже начавшихся сокращений.
Еще по 7% опрошенных недовольны руководством и условиями труда. Исследование SuperJob проводилось с 5 по 12 мая 2026 года среди 1600 работающих россиян старше 18 лет.