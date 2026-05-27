Кругобайкальскую железную дорогу временно закрыли из-за медведей

Фото: Zdeněk Macháček/Unsplash

Один из самых популярных туристических маршрутов — Кругобайкальскую железную дорогу — временно закрыли для посещения. Ограничения ввели в Прибайкальском национальном парке из-за массового выхода медведей.

Как сообщили в «Заповедном Прибайкалье», в конце мая хищники традиционно спускаются ближе к воде и железнодорожным путям в поисках первой травы. Чаще всего к людям выходят молодые самцы, поведение которых специалисты называют особенно непредсказуемым и потенциально опасным.

По данным сотрудников нацпарка, на участке протяженностью около 70 километров зафиксировали 39 медведей, что стало рекордным показателем за последние восемь лет наблюдений. Среди них восемь одиночных особей и 31 медведица с медвежатами.

Ранее в Иркутской области произошло сразу несколько случаев выхода медведей к людям: животных замечали возле дорог и на приусадебных участках.
 

