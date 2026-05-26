Умер японский режиссер Есихиро Нисимура, автор «Азбуки смерти» и «Токийской полиции крови»

Сценарист «Льда» и «Буратино» Андрей Золотарев работает над фильмом по «Острову сокровищ»
В Китае казнили продюсера сериала «Задача трех тел»
В Москве начали продавать билеты на четыре новых речных прогулочных маршрута
Сэм Уортингтон и Джек Куэйд снимутся в вестерне «Кровь на мысе»
На Московской верфи спустили на воду первые четыре судна
В Греции на аукцион выставили остров. Он стоит как квартира в Москве
Хью Джекман рассказывает об истории известного разбойника в проморолике «Смерти Робин Гуда»
Австралиец преодолел марафон, буксируя за собой автомобиль, за рекордное время
Вышел финальный трейлер «Истории игрушек-5». Премьера — 19 июня
Сергей Лазарев приехал на последний звонок к школьникам, которые позвали его через соцсети
Шэрон Осборн призналась, что ее поразил ИИ-аватар Оззи Осборна
Начались съемки «Щелкунчика» с Марком Эйдельштейном
Кошки могут помочь в разработке новых методов лечения рака у людей
Энн Хэтэуэй призналась, что несколько лет назад чуть не ослепла на левый глаз из-за ранней катаракты
Власти Дании отбуксируют тушу кита Тимми в море из страха, что она взорвется
Loewe создаст гардероб для мужской и женской сборной Испании по футболу
В кино женщин старше 60 меньше, чем говорящих животных и актеров по имени Крис
Что слушают выпускники: аналитики назвали самые популярные треки
«Девятый вал» Айвазовского впервые отправят на реставрацию
На Новом Арбате закрылся ресторан Yoko Аркадия Новикова
«Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде посетили более 10 тыс. гостей
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на парных постерах «Энолы Холмс-3»
«Новокузнецкую», «Рижскую» и «Проспект Мира» 27 мая закроют на вход или выход в утренние часы
Россияне назвали самых нишевых героев русской классики
В Японии полицейский сообщил о бомбе в ресторане, чтобы не идти на свою прощальную вечеринку
Глеб Калюжный из «Вампиров средней полосы» вернулся из армии
В Китае впервые число пожилых людей превысило количество детей
Умер саксофонист Сонни Роллинз — один из главных джазовых музыкантов XX века

Умер японский режиссер Есихиро Нисимура, автор «Азбуки смерти» и «Токийской полиции крови»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Robert Marquardt / Getty Images

Умер японский кинорежиссер Есихиро Нисимура, известный по фильмам «Токийская полиция крови» и «Азбука смерти». Об этом сообщил Variety.

Кинематографисту было 59 лет. Он скончался 25 мая в Токио после почти двухнедельной госпитализации. Причиной ее стала болезнь печени.

Нисимура был известен как создатель культовых фильмов в жанре ультранасильственного хоррора. Он начал карьеру в 2000-х. Первым крупным успехом стала «Токийская полиция крови» 2008 года, показанная на многих фестивалях.

После нее Нисимура снял такие ленты как «Девушка-вампир против девушки-Франкенштейна», «Хеллдрайвер», «Война ниндзя Торакагэ», «Добро пожаловать в Японию» и «Токийский дракон-шеф».

Режиссер основал также компанию Nishimura Eizo Co., Ltd, занимающуюся производством и спецэффектами. Нисимура работал над такими громкими проектами как «Син Годзилла» 2016 года.

Нисимура рассказывал, что влюбился в кинематограф после просмотра «Звездных войн» Ддрпдда Лукаса. 
 

Расскажите друзьям