Умер японский режиссер Есихиро Нисимура, автор «Азбуки смерти» и «Токийской полиции крови»

Умер японский кинорежиссер Есихиро Нисимура, известный по фильмам «Токийская полиция крови» и «Азбука смерти». Об этом сообщил Variety.



Кинематографисту было 59 лет. Он скончался 25 мая в Токио после почти двухнедельной госпитализации. Причиной ее стала болезнь печени.