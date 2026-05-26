В Москве начали продавать билеты на четыре новых речных прогулочных маршрута

На сайте «Суда сюда!» стартовали продажи билетов на четыре новых маршрута по Москва-реке. Москвичам и гостям столицы предлагается отправиться в путешествие по маршрутам «Северный», «Исторический», «Коломенский-экспресс» и «Северный-экспресс», сообщил ТАСС заммэра города Максим Ликсутов.
Пассажиры могут выбрать не только направление, но и судно с необходимыми опциями на борту. Билет на речную прогулку можно купить в кассах сервиса. Они работают на причалах «Китай-город», «Новоспасский», «Киевский» и «Северный речной вокзал». Оплатить прогулку в кассах можно несколькими способами: картой «Тройка», банковской картой, QR-кодом или наличными.
Помимо четырех прогулочных маршрутов, для жителей столицы также работают две переправы: «Северный речной вокзал — Захарково» и «Северный речной вокзал — Химки». Благодаря им можно сэкономить время в дороге.
Сегодня в столице на воду спустили первые четыре электросудна «Москва 1.0», произведенные на Московской верфи в Нагатинском Затоне. Они получили названия «Таганка», «Якиманка», «Полянка» и «Маросейка», каждое вмещает до 56 человек. Внутри — USB-зарядки, бесплатный вайфай и площадки для перевозки велосипедов.