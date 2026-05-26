Сэм Уортингтон и Джек Куэйд снимутся в вестерне «Кровь на мысе»

Звезда «Аватара» Сэм Уортингтон и Джек Куэйд из «Голодных игр» снимутся в вестерне «Кровь на мысе» («Blood on the Promontory»). Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставит режиссер Рэй Мендоса, известный по военному триллеру «Уорфер». Он расскажет историю о пяти заключенных, которые после ограбления поезда пытаются сбежать. Им приходится преодолевать горы, будучи прикованными друг к другу.
Сценарий картины написал Эван Купер. В актерский состав вошли Джейден Мартелл, Джай Кортни и ЛаМоника Гарретт. Какие роли исполнят артисты, пока не разглашается.
Продюсерами проекта стали Нина Янг Бонджови, Пол Хадад, Гленн Клекзовски и Марк Гийяр. Исполнительным продюсером выступит Дэнни Пейкофф. Производством займется Big Newport Studios. Продажи возьмет на себя WME Independent.
Точная дата премьеры пока не объявлена. Съемки, как пишут СМИ, стартуют в ближайшее время.