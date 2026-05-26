На Московской верфи спустили на воду первые четыре судна

Фото: Агентство «Москва»

В столице на воду спустили первые четыре электросудна «Москва 1.0», произведенные на Московской верфи в Нагатинском Затоне. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Производственная линейка Московской верфи включает шесть типов судов —  «Москва 1.0», «Москва 2.0», «Москва 3.0» (два типа), судно для канала и круизное судно «Московское золотое кольцо». Внутри — USB-зарядки, бесплатный вайфай, площадки для перевозки велосипедов.

Электросудна  получили названия «Таганка», «Якиманка», «Полянка» и «Маросейка», имена выбрали сами москвичи. Каждое из них вмещает до 56 человек, а скорость движения составляет 15 километров в час.

«До конца года будет запущено еще три судна. Таким образом, у нас будет полноценный флот электросудов. К 2030 году в центральной части Москвы-реки вообще не должно остаться кораблей на дизельном топливе. А к 2035 году вся Москва-река должна пользоваться только электросудами, что позволит, конечно, значительно улучшить экологию Москвы-реки и набережной», — отметил мэр Сергей Собянин.

