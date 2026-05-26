В Греции на аукцион выставили остров. Он стоит как квартира в Москве

Афиша Daily
Фото: Derek Nielsen/Unsplash

Греческий остров Макри выставили на аукцион по стартовой цене в 247 тыс. евро. Об этом сообщил TimeOut.

В 2022 году остров уже пытались продать, первоначальная цена составила 8 млн евро. Но выяснилось, что Макри ошибочно классифицировали как частный лес. Кроме того, остров располагается в пределах особой охранной зоны.

Это означает, что застроить территорию окажется не так просто. Для создания любой инфраструктуры потребуется разрешение президента. Ко всему прочему будущий владелец столкнется с налоговыми претензиями и долгами, связанными с островом. По данным Sofokleous10, речь идет о сумме не менее чем в 20 млн евро.

Иными словами, Макри можно без проблем использовать только для сельского хозяйства. Для этого потребуется проложить лишь электросети, водопровод и создать систему утилизации отходов. Для жизни и туризма остров подходит не очень.

Именно поэтому его продают по цене, которая сопоставима с жильем в Москве. По словам директора управление элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анны Раджабовой, средняя стоимость двухкомнатной квартиры комфорт-класса в столичных новостройках сегодня — 22,9 млн рублей. Это более чем на 1,5 млн рублей больше, чем стоимость греческого острова Макри.

