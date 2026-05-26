Шэрон Осборн призналась, что ее поразил ИИ-аватар Оззи Осборна

Увидеть аватар можно будет в конце лета. Сперва он появится в Бирмингеме, родном городе Осборна, а затем поедет в тур по всей Великобритании и США.



Над виртуальной версией музыканта работает компания Hyperreal. Она представит полноразмерное голографическое устройство с искусственным интеллектом, которое способно вести разговор с пользователями в реальном времени.



Это уже не первый подобный проект Hyperreal. Ранее компания создала ИИ-аватара автора комиксов Стэна Ли для выставки Los Angeles Comic Con, где посетители могли пообщаться с одним из создателей вселенной Marvel.