Сергей Лазарев приехал на последний звонок к школьникам, которые позвали его через соцсети

Певец Сергей Лазарев приехал на последний звонок к выпускникам нижегородской школы №47. Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации школы.

За десять дней до праздника выпускники записали видеообращение к артисту в инстаграме*. В ролике школьники рассказали, что хотят «проверить силу интернета», и пригласили Лазарева к себе на последний звонок. Они отметили, что их школа находится прямо напротив Дворца спорта, где у певца были запланированы концерты 25 и 26 мая.

Видео набрало сотни тысяч лайков, десятки тысяч комментариев и репостов. После первой публикации ученики продолжили выкладывать обращения к Лазареву и вели обратный отсчет до последнего звонка. В комментариях пользователи стали отмечать аккаунт артиста, а актер Александр Левин помог переслать ролик певцу через общую знакомую.

В итоге Лазарев приехал в школу, поздравил выпускников и исполнил для них одну из своих песен. «Дети очень счастливы», — рассказали РИА «Новости» в администрации школы.

На встрече со школьниками певец сказал, что «не мог не приехать». По словам Лазарева, он хотел, чтобы ребята поняли: «Если чего-то в жизни очень сильно хотеть, стараться, трудиться, креативить, то обязательно все получится».

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

