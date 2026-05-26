Энн Хэтэуэй призналась, что несколько лет назад чуть не ослепла на левый глаз из-за ранней катаракты

Энн Хэтэуэй рассказала в подкасте «The New York Times Popcast», что 10 лет боролась с заболеванием, о котором никому не рассказывала. У актрисы выявили начальную стадию катаракты, и она чуть не ослепла на один глаз.
В это время звезда фильма «Дьявол носит Prada» снималась в картинах «Интерстеллар» и «8 подруг Оушена». Ее состояние требовало постоянного контроля врачей. Только после операции актриса поняла, насколько неполноценной была ее жизнь до этого момента.
«Я не осознавала, насколько все плохо, пока не увидела весь спектр возможностей. Я ценю зрение, потому что буквально каждый день, когда просыпаюсь, чувствую себя так, будто это чудо», — призналась актриса.