Власти Дании отбуксируют тушу кита Тимми в море из страха, что она взорвется

Фото: picture alliance/Getty Images

Власти Дании отбуксируют в море тушу погибшего недавно горбатого кита Тимми, поскольку они опасаются, что она может взорваться. Об этом написал IFL Science.

В теле кита скапливаются газы, которые вырабатывают бактерии. Из-за них наблюдается вздутие туши. Через некоторое время это может привести к тому, что кит лопнет.

Это чревато не только жуткой кровавой картиной, но и потенциальным распространением заболеваний. Поэтому специалисты порекомендовали убрать тело Тимми подальше от берега.

Взрывы мертвых китов — не такое редкое явление, как может показаться. В 2021 году кит взорвался у берегов Калифорнии — инцидент запечатлели на видео. В 2023 году у берегов Ирландии нашли тушу, которая также вызывала опасения ученых.

Кит Тимми стал известен, когда застрял на отмелях Балтийского побережья Германии в марте 2026 года. Тимми пытались спасти морские биологи, в конечном итоге им удалось выпустить кита в море в начале мая. Но менее чем через две недели в проливе Каттегат нашли тело кита. Вскоре ученые подтвердили, что это Тимми.

