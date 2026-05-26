Loewe создаст гардероб для мужской и женской сборной Испании по футболу

Афиша Daily
Фото: Loewe

Бренд Loewe и испанские футбольные сборные заключили четырехлетний контракт, сообщает WWD. Модный дом будет одевать игроков вне поля — подберут как одежду, так и обувь с аксессуарами.

Проектом руководят креативные директоры Джек МакКоллоу и Лазаро Эрнандес. Они оденут спортсменов для поездок на чемпионат мира 2026 года в Северной Америке, женский чемпионат мира 2027 года в Бразилии, а также на чемпионат мира 2030 года в Испании, Португалии и Марокко.

В новых костюмах уже снялись футболисты Педри, Родри, Унаи Симон и Нико Уильямс.

В Loewe объяснили: «Сотрудничество с национальной сборной — это никогда не просто одежда. Это коллективная идентичность. В сборной Испании Loewe поддерживает поколение, движимое интуицией, оптимизмом и смелостью, отражая тот же дух мастерства и творчества, который определяет сам дом моды».

На первом в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу выступят Мадонна, Шакира и BTS. Мероприятие пройдет 19 июля на стадионе «MetLife» в Нью-Джерси. Средства от шоу направят в Образовательный фонд FIFA Global Citizen — «знаковую инициативу по сбору 100 млн долларов для расширения доступа детей к качественному образованию и футболу по всему миру».

