Говорящие животные появляются в главной роли в фильмах чаще, чем женщины старше 60 лет

Афиша Daily
2 мин на чтение
Эмма Томпсон в фильме «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки». Фото: Universal Pictures

В самых кассовых фильмах Великобритании говорящие животные появляются в главных ролях в четыре раза чаще, чем женщины старше 60 лет. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование антиэйджистской кампании Age Without Limits.

Авторы исследования изучили 100 самых успешных фильмов, вышедших в британском прокате в 2023-2025 годах. Выяснилось, что только в пяти из них главную роль исполнила женщина старшего возраста, тогда как примерно в 20 картинах — говорящие существа. При этом в шести фильмах главные роли сыграли актеры-мужчины по имени Крис — в половине случаев это был Крис Пратт.

В список фильмов с женщинами старшего возраста в главных ролях попали «Аллилуйя», «Моя большая греческая свадьба-3», «Книжный клуб-2», «Субстанция» и «Чумовая пятница-2». Ниже в прокатном рейтинге оказались еще несколько подобных картин — например, «Трудные истины», «Я все еще здесь» и «Тельма».

К кампании против эйджизма присоединилась Эмма Томпсон. «Женщины составляют половину населения, и мы стареем. Так где же истории о нас? Чем старше мы становимся, тем мы интереснее. Я хочу видеть больше фильмов, в центре которых — стареющие женщины», — заявила 67-летняя актриса.

Организация Centre for Ageing Better, которая проводит кампанию Age Without Limits, также опросила 4000 человек. Каждый шестой респондент сказал, что с большей вероятностью пошел бы в кино, если бы в фильме была женщина старшего возраста в главной роли. Треть опрошенных считает, что таких фильмов снимают недостаточно.

Исполнительный директор Centre for Ageing Better Кэрол Истон назвала ситуацию «оскорбительной». По ее словам, примерно 20% посетителей кинотеатров в Великобритании — люди старше 55 лет, они ежегодно тратят на кино сотни миллионов фунтов, однако их почти не видно в крупных фильмах.

Предыдущее исследование организации показало, что среди 1200 говорящих персонажей почти в 50 популярных фильмах, вышедших с 2010 по 2022 год, только каждый третий был старше 50 лет. Женщины старше 65 лет появлялись в британских фильмах более чем в три раза реже, чем мужчины того же возраста, а героини старше 50 лет говорили на 14% меньше, чем мужчины старшего возраста.

Авторы исследования отмечали, что персонажи женщин старше 60 лет часто изображаются пассивными, вызывающими жалость или не имеющими отношения к основному сюжету. В Age Without Limits считают, что такая репрезентация укрепляет ощущение невидимости, о котором многие женщины говорят по мере взросления.
 

