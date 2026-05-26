Что слушают выпускники: аналитики назвали самые популярные треки

26 мая в России празднуется последний звонок. Специально к этой дате «Кион Музыка» и Skillbox опросили более 1200 человек, чтобы узнать, как они оценивают свое обучение в школе и каким они видят идеальный выпускной. Результаты исследования есть у «Афиши Daily».
В опросе участвовали пользователи до 18 лет, получающие общее образование, а также более возрастные респонденты, прошедшие этот этап. 27% из них заявили, что им нравилось учиться в школе. В группе самих школьников такой ответ дали 17% детей. Большинство респондентов (53%) любили это время из-за школьной программы, одноклассников или педагогов, а четверть призналась, что недолюбливала школу.
Респонденты обоих сегментов считают последний звонок важным событием (75% детей и 83% взрослых). Неформальную часть, состоящую из вечеринки и угощений, единогласно выбрали ключевым элементом праздника.
При этом вторым по популярности ответом (19%) у школьников идет комментарий, связанный в целом с завершением обучения, а именно с успешной сдачей экзаменов. На этой же позиции у взрослых расположился сам последний звонок, которым обычно оканчивают торжественную линейку. Обе возрастные группы считают, что последний звонок должен пройти так, как хотят сами выпускники: без крайностей, но с возможностью отойти от регламентов.
54% участников исследования, полностью прошедших школьную программу, и 72% тех, кто находится в процессе ее изучения, отметили, что хотели бы, чтобы на их последнем звонке выступил артист вживую. В фаворитах у юной аудитории оказался рэпер Баста, а у более зрелой — группа «Руки вверх!» с фронтменом Сергеем Жуковым. Далее у школьников идут «Руки вверх!» и Ваня Дмитриенко, занявшие второе и третье место соответственно. В топ-3 покинувших школьную скамью пользователей вошли Баста и певица Zivert.
Самыми популярными треками у аудитории младше 18 лет стали «Выпускной» («Медлячок») Басты, «Выпускной» Егора Крида и «Выпускной» группы «Руки вверх!». Респонденты, которые уже окончили школу несколько лет назад, выделили песни: «Крылатые качели» (Таня Мелехина, Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения, Александр Михайлов, Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения), «Выпускной» («Медлячок») (Баста) и «Школьная пора» (Татьяна Овсиенко).
Выпускной для большинства символизирует начало взрослой жизни с ее перспективами (49% детей и 60% взрослых). Юные респонденты также связывают этот период с возможностью выстроить свою жизненную траекторию (28%) и с завершением занятий, которые им навязывают (26%). Старшие оказались более сентиментальными, определив это время как грустное расставание с детством (35%).
Основными навыками, не связанными с конкретной профессией, которые получили респонденты всех возрастов в школе, стали умение учиться новому (44% детей и 48% взрослых), ответственность (41% детей и 52% взрослых) и стрессоустойчивость (38% детей и 36% взрослых). У взрослых в этот список вошла еще и любознательность (36%). Эта же категория пользователей отметила, что в школьной программе им больше всего не хватило уроков, направленных на повышение финансовой грамотности (52%). Младшие участники опроса выделили блок, связанный с построением карьеры (поиск работы, прохождение собеседований и т.д.) (46%).
54% школьников планируют продолжать общение с определенным кругом одноклассников. Оборвать все связи собирается только 12%, а 42% выпустившихся признались, что полностью прервали коммуникацию. Теперь они чаще всего находят единомышленников на работе, реже — через знакомства с новыми людьми в уже существующей компании.