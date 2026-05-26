«Девятый вал» Айвазовского впервые отправят на реставрацию

«Девятый вал» был создан в 1850 году и считается одним из главных произведений в постоянной экспозиции Русского музея. В собрание картина поступила в 1897 году вместе с исторической золоченой рамой. Ее тоже отреставрируют: специалисты уже восстановили более 100 утраченных фрагментов резьбы. Новые элементы вырезают из липы по сохранившимся образцам, покрывают традиционным грунтом, а затем позолотят сусальным золотом.