Говорящие животные появляются в главной роли в фильмах чаще, чем женщины старше 60 лет
В кино женщин старше 60 меньше, чем говорящих животных и актеров по имени Крис

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Apple Studios

Исследование британской организации Age Without Limits показало, насколько редко женщины старше 60 лет получают главные роли в современном кино.

Эксперты проанализировали 100 самых успешных фильмов 2023–2025 годов и выяснили, что только в пяти из них главную роль исполнила женщина старше 60 лет. При этом в 20 картинах присутствовали говорящие животные, а в шести — актеры по имени Крис.

Среди фильмов с возрастными героинями оказались «Субстанция», «Чумовая пятница-2», а также «Книжный клуб: Новая глава», «Моя большая греческая свадьба-3» и «Аллилуйя». В категорию «фильмов с Крисами» вошли проекты с Крисом Праттом, Крисом Хемсвортом, Крисом Пайном и Кристианом Фриделем.

На результаты исследования отреагировала актриса Эмма Томпсон. По ее словам, истории о возрастных женщинах практически исчезли с экранов, хотя именно с возрастом персонажи становятся более глубокими и интересными.

Проблему возрастной дискриминации в кино ранее поднимали и другие звезды. Николь Кидман отмечала, что в индустрии считается, будто карьера актрисы заканчивается после 40 лет, а Джина Дэвис не раз говорила о том, что у мужчин после 50 возможностей в Голливуде значительно больше, чем у женщин.

