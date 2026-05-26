«Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде посетили более 10 тыс. гостей

2 мин на чтение

В Нижнем Новгороде завершился второй городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд», прошедший с 21 по 23 мая в рамках конференции «ЦИПР».

За три дня площадку на территории Нижегородской ярмарки посетили более 10 тыс. человек — от ученых и предпринимателей до тех, кто только начинает интересоваться технологиями.

Главной темой фестиваля в этом году стало будущее и влияние технологий на повседневную жизнь, культуру, экономику и общество. В программе было 42 события: лекции, дискуссии, паблик-токи, мастер-классы и интерактивные форматы.

Среди спикеров — физик-теоретик Алексей Семихатов, популяризатор науки Андрей Коняев, астроном Дмитрий Вибе, AI-евангелист Даниил Трабун, предприниматель Наталья Османн и HR-директор «Яндекса» Дарья Золотухина. Они обсуждали искусственный интеллект, квантовую физику, космос, информационную перегрузку и будущее командной работы.

Впервые фестиваль дополнили музыкальной программой. На сценах выступили Anikv, OG Buda, Mirèle, Lovanda, XXXManera и другие артисты. Организаторы отмечают, что «Тех-Френдли Викенд» задумывался как пространство, где разговор о технологиях становится понятным и доступным для широкой аудитории.

На фестивале можно было попробовать вайб-кодинг вместе с наставниками из Альфа-банка, придумать собственную систему шифрования, поучаствовать в киновикторине о научной фантастике и присоединиться к благотворительному полумарафону.

