Милли Бобби Браун и Луис Партридж на парных постерах «Энолы Холмс-3»

Сценарист «Льда» и «Буратино» Андрей Золотарев работает над фильмом по «Острову сокровищ»
Loewe создаст гардероб для мужской и женской сборной Испании по футболу
Говорящие животные появляются в главной роли в фильмах чаще, чем женщины старше 60 лет
В кино женщин старше 60 меньше, чем говорящих животных и актеров по имени Крис
Что слушают выпускники: аналитики назвали самые популярные треки
«Девятый вал» Айвазовского впервые отправят на реставрацию
На Новом Арбате закрылся ресторан Yoko Аркадия Новикова
«Тех-Френдли Викенд» в Нижнем Новгороде посетили более 10 тыс. гостей
«Новокузнецкую», «Рижскую» и «Проспект Мира» 27 мая закроют на вход или выход в утренние часы
Россияне назвали самых нишевых героев русской классики
В Японии полицейский сообщил о бомбе в ресторане, чтобы не идти на свою прощальную вечеринку
Глеб Калюжный из «Вампиров средней полосы» вернулся из армии
В Китае впервые число пожилых людей превысило количество детей
Умер саксофонист Сонни Роллинз — один из главных джазовых музыкантов XX века
Сценарий «Паддингтона-4» напишет Армандо Ианнуччи
Ferrari выпустила первый электромобиль. Он стоит от 550 тысяч евро
Женщины составляют более трети предпринимателей в России
Самый массовый турнир по настольному теннису пройдет в Москве 31 мая
«Вкусвилл» запустил новую ЗОЖ-линейку готовой еды к лету
Конь Булзай впервые заговорит в «Истории игрушек-5»
Леонид Тележинский и Алина Ходжеванова стали лауреатами премии Гильдии кастинг-директоров
Пикник Афиши объявил третью волну артистов: Zoloto, Passmurny и секретный гость
26 и 27 мая в Москве перекроют движение возле мечетей
BTS, Сабрина Карпентер и Katseye стали триумфаторами American Music Awards 2026
Уилл Уитон из «Теории большого взрыва» присоединился к спин-оффу сериала
Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 23 тысячи долларов
Роберт Де Ниро сомневался в успехе фильма «Таксист»
Стивен Кольбер нарушил авторские права на последнем «The Late Show», чтобы телеканал оштрафовали

Милли Бобби Браун и Луис Партридж на парных постерах «Энолы Холмс-3»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Netflix

Netflix выпустил парные постеры фильма «Энола Холмс-3». На них изображены Энола, героиня Милли Бобби Браун, и ее спутник виконт Тьюксбери, которого играет Луис Партридж. Фильм выйдет на стриминге 1 июля.

В третьей части героиня Милли Бобби Браун — младшая сестра Шерлока Холмса — отправится на Мальту, «где личные и профессиональные мечты сталкиваются в деле более запутанном и опасном, чем все, с чем она сталкивалась раньше». Параллельно с распутыванием очередного дела Энола оказывается на грани замужества с виконтом Тьюксбери.

1/2
© Netflix
2/2
© Netflix

Браун ранее делилась: «Думаю, самое захватывающее в этой части — как сильно выросла Энола. В ней все еще тот же огонь и любопытство, но она стала увереннее в себе и в том, за что выступает. Ставки кажутся выше не только с точки зрения загадки, но и эмоционально. И конечно, фанатам Энолы и Тьюксбери… там определенно есть что исследовать дальше. Их отношения стали более взрослыми, глубокими и настоящими. Думаю, зрители действительно почувствуют, что они выросли вместе с Энолой, а это совершенно особенное ощущение».

К роли Шерлока Холмса вернется Генри Кэвилл, а Хелена Бонэм-Картер вновь сыграет их с Энолой мать. Режиссером выступит Филип Барантини, известный по фильму «Точка кипения». Сценарий написал Джек Торн — автор первых двух картин. Ранее появились первые кадры третьей части.

Предыдущие части франшизы, основанной на книгах Нэнси Спрингер, рассказывали, как младшая сестра Шерлока Холмса разгадывает тайны по всему Лондону. Первый фильм вышел в 2020 году, второй представили в 2022 году. 

Расскажите друзьям