«Новокузнецкую», «Рижскую» и «Проспект Мира» 27 мая закроют на вход или выход в утренние часы

27 мая также перекроют движение на некоторых улицах рядом с мечетями — из-за празднования Курбан-байрама. Улица Дурова будет закрыта с 23.00 26 мая до 11.00 27 мая. 27 мая с 0.01 до 11.00 движение перекроют на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской и Минской, а также в Капельском, Выползовом, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском переулках. В это же время закроют съезды с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и в центр.