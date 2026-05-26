«Новокузнецкую», «Рижскую» и «Проспект Мира» 27 мая закроют на вход или выход в утренние часы

Утром 27 мая станции метро «Новокузнецкая», «Рижская» и «Проспект Мира» будут работать в особом режиме, сообщает Дептранс Москвы.
С 6.30 до 10.00 «Новокузнецкая» будет открыта только на выход и пересадку. С 7.45 «Рижская» БКЛ — только на вход и пересадку. «Проспект Мира» Калужско-Рижской и Кольцевой линий с 5.45 будет работать только на выход и пересадку.
27 мая также перекроют движение на некоторых улицах рядом с мечетями — из-за празднования Курбан-байрама. Улица Дурова будет закрыта с 23.00 26 мая до 11.00 27 мая. 27 мая с 0.01 до 11.00 движение перекроют на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской и Минской, а также в Капельском, Выползовом, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском переулках. В это же время закроют съезды с проспекта Генерала Дорохова при движении в область и в центр.
С 4.00 до 11.00 27 мая ограничения введут на улицах Каргопольской и Хачатуряна, с 5.00 до 8.00 — на части улицы Хачатуряна. Также с 6.00 до 11.00 будет закрыта одна правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра.